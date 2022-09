Coolio maakte hiphop mainstream met Gangsta's Paradise

Het wereldwijde succes van Gangsta's Paradise, van de vandaag overleden Coolio (59), kwam voor de rapper zelf als een verrassing, bekende hij in 2015 aan muziektijdschrift Rolling Stone. "Dit was een nummer voor de hood. Met alles wat je in de clip ziet en met wat ik in het nummer zeg, zullen witte mensen dit nummer nooit goed vinden, dacht ik."

Heel gek was die gedachte niet. Hiphop was weliswaar in de jaren 80 doorgebroken en had al een aantal grote artiesten opgeleverd (Run DMC, LL Cool J en de Beastie Boys bijvoorbeeld), maar het was zeker in Nederland nog niet mainstream geworden.

Hoewel nu misschien moeilijk voor te stellen, werd hiphopmuziek midden jaren 90 maar weinig gedraaid op de Nederlandse radiostations en op muziekzenders MTV en TMF. Ook in de hitlijsten van 1995 voerden Nederlandstalige nummers (Busje komt zo, Het is een nacht), happy hardcore (I Wanna Be a Hippy, Luv U More) en het instrumentale Conquest of Paradise de boventoon.

Het is een nacht van de troon

Totdat in de herfst van dat jaar dat nummer verscheen van een tot dan toe in Nederland nauwelijks doorgebroken rapper uit Los Angeles. Gangsta's Paradise kwam eind oktober 1995 binnen op plek 31 in de Top-40 en steeg in twee weken naar de eerste plaats, waarbij het Guus Meeuwis' Het is een nacht van de troon stootte.

Ook in de concurrerende Mega Top 50 stond Coolio wekenlang bovenaan. De hit werd na vijf weken van de toppositie verdreven door Ademnood van Linda, Roos en Jessica.

De clip van Gangsta's Paradise: