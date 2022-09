Van de Zandschulp al in tweede ronde onderuit tegen stuntende Brit

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Tel Aviv uitgeschakeld. De 26-jarige Nederlander verloor in drie sets van de Brit Liam Broady (ATP-174): 4-6, 6-4 en 3-6.

Van de Zandschulp, de nummer 35 van de wereld, domineerde de rally's, maar keek na een slordige game tegen een vroege break achterstand aan. Die repareerde hij op zijn zevende breekpunt en niets leek een snelle zege in de weg te staan. Een tweede break kostte hem echter onverwacht de set.

Na een makkelijke tweede set ging het in de derde weer mis. Van de Zandschulp bleef maar breekpunten verspillen en de Engelsman begon steeds meer in een stunt te geloven. Die werd na twee uur en 42 minuten bewerkstelligd.

Griekspoor al eerder onderuit

Tallon Griekspoor ging al in de eerste ronde van het toernooi onderuit. Hij werd in drie sets verslagen door de Canadees Vasek Pospisil.