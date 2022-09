Arib werkt niet mee aan onderzoek: 'Politieke afrekening Bergkamp'

Volgens Arib is Bergkamp achter haar rug om actief op zoek gegaan naar klachten. Dat gebeurde vanaf juli dit jaar, toen Arib door de Kamer werd gekozen als voorzitter van de Tijdelijke commissie Corona die de parlementaire enquête gaat voorbereiden.

"Ik ga niet met haar praten", zegt Arib tegen de NOS. "Ik ben geen verantwoording verschuldigd aan mevrouw Bergkamp of het presidium, zij zijn niet mijn werkgever." Ze noemt de gang van zaken een lastercampagne van Bergkamp. "Dat deed zij ook in de aanloop naar de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter."

Oud-Kamervoorzitter en PvdA-Kamerlid Arib zal niet meewerken aan het onderzoek naar haar functioneren dat Kamervoorzitter Bergkamp en het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, willen laten houden. Volgens Arib is er sprake van een lastercampagne en een politieke afrekening.

"Ik kreeg gisteren eind van de middag een appje om me vandaag om kwart over negen te melden bij Bergkamp en twee andere leden van het presidium. Ik mocht vooraf niet weten waar het over ging. En toen kwam gisteravond de krant."

Volgens Arib is haar in het verleden niet om een gesprek gevraagd door de ondernemingsraad van het personeel van de Tweede Kamer. De voorzitter daarvan zegt de klachten over grensoverschrijdend gedrag eerder te hebben gehoord.

"Ik ken deze voorzitter van de ondernemingsraad niet, die is na mijn voorzitterschap gekozen", zegt Arib. Zij zegt verder begrip te hebben voor het feit dat de reorganisatie tot reacties leidden bij de ambtelijke medewerkers.

"Toen ik Kamervoorzitter werd heeft de Tweede Kamer mij gevraagd orde op zaken te stellen in het ambtelijke apparaat van de Kamer. In die positie neem je soms besluiten die mensen niet prettig vinden of zijn er veranderingen waar mensen niet blij mee zijn."