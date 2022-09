Eenzaamheid onder jongeren: 'vicieuze cirkel waarin je terechtkomt'

"Ik zat dagelijks alleen huilend op mijn kamer", vertelt Sylvia Groen (29). "Ik voelde me al zo lang eenzaam, dat ik steeds neerslachtiger werd", vult Simone de Best (28) aan.

"Ik dacht dat ik de enige was met dit soort gevoelens", zegt Simone bij NH Nieuws. En dat is precies het probleem. "Het is een vicieuze cirkel waarin je terechtkomt: doordat ik het gevoel had dat ik er met niemand over kon praten, werd ik nog eenzamer en daardoor nog neerslachtiger."

Maar het tij is gekeerd. Sylvia en Simone praten nu wel over hun problemen. Ze werken als ervaringsdeskundige bij De Hoofdzaak, een organisatie die onder andere in Alkmaar en Hoorn de eenzaamheid onder jongeren aanpakt.

Ruim vier op de tien Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen ongeveer een derde van de Nederlanders te maken had met eenzaamheid, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit ander onderzoek bleek vanochtend dat relatief veel jongeren kampen met suïcidale gedachten.

Probleem zichtbaarder door corona

"Mensen denken vaak dat dit hoge aantal te maken heeft met corona", reageert Tessa Visser, beleidsadviseur van de gemeente Alkmaar. "Maar de cijfers waren daarvoor al aanzienlijk. Het probleem is door corona alleen veel zichtbaarder geworden. Gelukkig is men zich de laatste tijd meer bewust geworden van eenzaamheid onder jongeren."

Sylvia Groen: "Op de basisschool was ik al een buitenbeentje, op de middelbare school werd ik veel gepest, Daardoor ging ik spijbelen. Ik wilde gewoonweg niet meer naar school. Toen mijn moeder op mijn zestiende een herseninfarct kreeg en ik de zorg voor haar op me nam, raakte ik steeds verder in een isolement."

Blij dat het niet is gelukt

Angst, depressie, stress, lichamelijke klachten, verslaving en zelfs suïcidale gedachten: het zijn voorbeelden van waar eenzaamheid toe kan leiden. Sylvia voelde zich op een gegeven moment zelfs zo eenzaam dat ze niet meer wilde leven. Ze nam een overdosis medicijnen. Gelukkig was haar moeder er op tijd bij. "Ik ben heel blij dat het niet is gelukt."

Simone merkte op een gegeven moment dat ze helemaal los kwam te staan van de samenleving. Niets kon haar meer schelen. "En dan wordt het gevaarlijk. Ik kreeg gedachten dat ik er niet meer wilde zijn en uiteindelijk heb ik een overdosis van mijn antidepressiva genomen."

Coalitie tegen eenzaamheid

Steeds meer gemeenten wijzen erop dat je het probleem kun aanpakken. Beleidsadviseur Visser: "We zijn in 2019 al met de Alkmaarse coalitie tegen eenzaamheid gestart. Sindsdien hebben tal van organisaties zich aangesloten, zoals De Hoofdzaak. Die geeft onder meer de training Let's get social, waarin jongeren zichzelf beter leren kennen als het gaat om het leggen van contacten en het behouden ervan."

"Het is vooral belangrijk dat deze jongeren zich gezien en gehoord voelen en ze inzien dat ze er niet alleen voor staan", zegt Daphne Kuin, projectleider bij De Hoofdzaak.

Sylvia en Simone hadden baat bij de training voordat ze als ervaringsdeskundige kwamen werken. Sylvia: "Het was zo'n opluchting om te horen dat ik niet alleen was. Hier vond ik steun, begrip en herkenning. Dat heb je op zo'n moment het hardste nodig: iemand die precies begrijpt wat jij doormaakt."

Simone: "Ik ben zo blij dat ik nog leef. Ik ervaar eindelijk de luchtigheid die andere jongeren om mij heen altijd leken te voelen en voel me niet meer eenzaam. Nou ja, heel af en toe, maar nu weet ik tenminste hoe ik daarmee moet omgaan."