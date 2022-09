Rusland bezegelt vrijdag aansluiting bezette Oekraïense regio's

Het Kremlin heeft aangekondigd dat Rusland morgen aansluitingsverdragen ondertekent met de bezette regio's in Oekraïne. Het gaat om Donetsk, Loegansk, Zaporizja en Cherson. Hier waren afgelopen week schijnreferenda over aansluiting bij Rusland. Het komt erop neer dat Moskou de gebieden in de Donbas annexeert, net als het eerder deed met de Krim in 2014.

In het centrum van Moskou worden tribunes neergezet voor een evenement morgen. Op de tribunes staat te lezen: "Donetsk, Loegansk, Zaporizja, Cherson - RUSLAND! Voor altijd samen!"

De uitslagen van de schijnreferenda afgelopen week over aansluiting bij Rusland stonden van tevoren al vast. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat de inwoners van de regio's massaal hebben gestemd voor inlijving door Rusland. De percentages zouden vrijwel overal boven de 90 procent uitkomen.

Maar de uitslagen van de schijnreferenda worden internationaal niet erkend. Kiev en het Westen lieten op voorhand al weten dit niet te doen. Ook de bezegeling morgen zal internationaal geen erkenning vinden.