Daalderop geniet na race tegen de klok van WK in eigen land: 'Elke keer kippenvel'

Lege stoeltjes in de tot volleybaltempel omgebouwde Gelredome zijn er steeds minder naarmate het WK vordert. De wedstrijden worden spannender en het Oranje-publiek laat zich meer en meer horen op momenten dat de volleybalsters de steun goed kunnen gebruiken. De luid juichende en zingende fans, afgewisseld met livemuziek, zorgen voor een unieke sfeer bij de volleybalduels. "Het lijkt wel een festival", omschreef aanvoerster Anne Buijs het na de openingswedstrijd treffend. Ook Nika Daalderop staat zichtbaar te genieten in Gelredome. "Het is wel echt heel vet. Ik heb elke keer weer een kippenvelmomentje bij het Wilhelmus en als er een belangrijk punt wordt gescoord", erkent de 23-jarige passer-loper, die in de wedstrijd tegen Puerto Rico (3-1 winst) met zestien punten samen met Anne Buijs en Juliët Lohuis gedeeld topscorer van Nederland werd.

Nika Daalderop serveert - FIVB

Dat Daalderop op het WK zou staan, was lange tijd onzeker. Ze sloot zich na het clubseizoen geblesseerd aan bij de nationale ploeg. "Ik had een slijmbeursontsteking in mijn heup", legt de Amsterdamse, die deze zomer een contract tekende bij het Turkse Vakifbank Istanboel, uit. Achter elkaar door "Toen ik weer voorzichtig begon, kwamen er andere pijntjes. Het clubseizoen en het seizoen bij het nationaal team gaan gewoon achter elkaar door. Je vraagt veel van je lichaam. Twee wedstrijden in de week en weinig rust, dat is pittig", zoekt ze naar een verklaring. Daalderop had onder meer last van een buikspier en speelde voorafgaand aan het WK geen enkele officiële wedstrijd voor Oranje. "Het is wel lastig om meteen met het allergrootste toernooi te beginnen."

WK volleybal bij de NOS Nederland - Italië, de laatste groepswedstrijd in de eerste ronde op het WK, is zondagmiddag 2 oktober live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1. De wedstrijd begint om 16.00 uur. Van de groepswedstrijd Nederland - België (op vrijdag 30 september om 20.00 uur) is een uitgebreide samenvatting te zien in het late sportjournaal.

"Maar er was geen andere optie om even rust te krijgen, zo had ik niet door kunnen gaan deze zomer. Ik ben ook wel even bang geweest het WK te moeten missen", aldus Daalderop, die vier jaar geleden het WK al aan haar neus voorbij zag gaan vanwege een blessure. Nu is van dat scenario geen sprake en bewijst Daalderop haar waarde voor Oranje door op belangrijke momenten koelbloedig punten binnen te slaan. Vrijdagavond wacht in een uitverkocht stadion België, waar ze in Britt Herbots haar ploeggenote van de afgelopen twee jaar treft.

Britt Herbots valt aan - FIVB