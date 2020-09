Wit-Russische demonstranten trekken op naar Loekasjenko's villa

Voor de vijfde zondag op rij wordt in verschillende steden in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen president Loekasjenko. Volgens persbureau Reuters zijn in de hoofdstad Minsk zeker 100.000 mensen de straat op gegaan. Daarbij zijn al zeker 250 demonstranten aangehouden, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Wit-Russische oppositie wil vandaag via drie verschillende 'Heldenmarsen' optrekken naar de wijk van Minsk waar verschillende hoogwaardigheidsbekleders zouden wonen. Ook Loekasjenko heeft er een woonhuis. Op Telegram heeft het oppositiekanaal Nexta adresgegevens van belangrijke officieren geplaatst.

Volgens lokale journalisten proberen agenten de wegen naar de wijk te blokkeren, maar zijn demonstranten door een politiekordon gebroken. Het Onafhankelijkheidsplein is afgesloten.

Ook uit Grodno, Brest, Mogilev en Vitebsk komen beelden van grote mensenmassa's.