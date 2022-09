Al 800 schademeldingen na laatste bevingen Uithuizen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft sinds de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen afgelopen weekend 800 schademeldingen ontvangen. Zaterdagavond, de dag van de bevingen, stond de teller nog op 52 en maandag waren dat er meer dan tweehonderd.

Beide dorpen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van respectievelijk 2,7 en 1,7.

Van de 800 meldingen kwamen er 179 uit het zogenaamde effectgebied, de plek in het noordoosten van Groningen waar de twee bevingen plaatsvonden, schrijft RTV Noord. In dat gebied vallen behalve Uithuizermeeden en Uithuizen ook plaatsen als Loppersum, Middelstum en Roodeschool.

Acuut onveilige situatie

Ook uit verder weg gelegen plaatsen als de stad Groningen (167), Haren (21), Veendam (20), Hoogezand (17) en Winschoten (14) kwamen schademeldingen, evenals uit de provincie Friesland.

Het instituut ontving in totaal 18 meldingen over een mogelijk 'acuut onveilige situatie', waarvan er tien uit het effectgebied kwamen. In twee gevallen zijn er na inspectie aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen, aldus het IMG. Het is niet bekendgemaakt waaruit die bestaan, mogelijk zijn de huizen gestut.

Vaste schadevergoeding

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om bij een schademelding te kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. Iets meer dan 300 van de achthonderd mensen die nu schade hebben gemeld, hebben dat gedaan.

De rest van de gedupeerden wil een zogeheten maatwerkprocedure. Dan komt er een deskundige langs om de oorzaak en omvang van de schade te onderzoeken. Mogelijk volgt daarna een vergoeding die hoger is dan 5000 euro. In overleg met de bewoners kan het IMG de schade ook laten herstellen.

Bevingen verplaatsen zich

Burgemeester Bolding van gemeente Het Hogeland heeft naar aanleiding van de aardbevingen een onderzoek laten instellen. Hij wil van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het KNMI en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) weten waarom de bevingen zich verplaatsen naar het noordoosten van de provincie. Volgende week maandag is er een informatiebijeenkomst voor bewoners in Uithuizen.