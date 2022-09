Koning op bezoek in Nijmegen weer uitgejouwd

Op Prinsjesdag werd de koning, toen samen met koningin Máxima en prinses Amalia, ook al uitgejouwd. Zowel tijdens de rijtoer als de balkonscène staken betogers hun middelvinger op en riepen ze "landverrader". Ook was sprake van boegeroep.

De demonstranten, van wie een aantal een omgekeerde vlag bij zich droeg, riepen de koning vanochtend na toen hij uit de auto stapte bij het ziekenhuisgebouw en naar binnen liep, meldt Omroep Gelderland . Er was veel politie aanwezig, maar voor zover bekend is niemand opgepakt.

Tijdens een bezoek aan het Radboudumc in Nijmegen is koning Willem-Alexander uitgejouwd door een klein groepje demonstranten. De groep riep onder meer "schaam je kapot". De koning bezoekt het ziekenhuis voor de opening van een nieuw hoofdgebouw.

Het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen werd begin juli al in gebruik genomen, maar de koning kwam het vandaag pas officieel openen.

Hij woonde daarna ook een presentatie bij over de totstandkoming en inrichting van de nieuwbouw, die in totaal 160 miljoen euro heeft gekost. Verder sprak hij een aantal medewerkers over hun werk en nieuwe werkomgeving.