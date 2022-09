Toezichthouder dreigt energiebedrijven met boete, Essent en Vattenfall stellen verhoging uit

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat na 1 oktober onderzoek doen naar de tariefverhoging door energiebedrijven. Een aantal energieleveranciers kondigde onlangs aan de energietarieven per 1 oktober te verhogen. Daarbij houden ze zich volgens de toezichthouder niet aan de wettelijke termijn van dertig dagen om klanten te informeren over wijzigende tarieven.

Energiebedrijf Essent laat weten dat de aangekondigde prijsverhoging voor mensen met variabel contract wordt uitgesteld. In plaats van 1 oktober gaat de tariefwijziging per 7 november in, waarmee het bedrijf gehoor geeft aan de oproep van de ACM.

Vattenfall, een van de andere grote aanbieders, laat weten dat de verhoging 30 dagen nadat de klant bericht kreeg door te voeren. Vattenfall begon eind augustus met het informeren van klanten, maar niet iedereen werd 30 dagen van te voren op de hoogte gesteld.

Wel onderstrepen beide energiebedrijven een statement van Energie Nederland. De branchevereniging zegt dat energieleveranciers de wet absoluut niet overtreden.

Boete opleggen

De toezichthouder zal na 1 oktober een onderzoek starten, als blijkt dat de tarieven daadwerkelijk verhoogd zijn. In dat geval kan de ACM de energiebedrijven een boete opleggen, omdat ze de wettelijke termijn niet in acht genomen hebben. Die geeft klanten de mogelijkheid om van energieleverancier te wisselen.

Over de hoogte van een eventuele boete wil de ACM niets zeggen.

Inmiddels is de voorbeeldbrief op de website van de toezichthouder, waarmee klanten bezwaar kunnen maken tegen de tariefverhoging, al 250.000 keer gedownload, aldus de ACM.