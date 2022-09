Museum Boijmans van Beuningen koopt werk Miró voor 8,1 miljoen euro

Het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen heeft voor 8,1 miljoen euro het schilderij Peinture-poème van de Spaanse schilder Joan Miró toegevoegd aan zijn collectie. Aan de aankoop is meebetaald door fondsen en donateurs.

Het museum beheert naar eigen zeggen de grootste collectie surrealistische kunst in Nederland, maar bezat nog geen schilderij van Miró. De nieuwe aanwinst is een van de laatste 'droomschilderijen' van Miró, die hij maakte tussen 1924-1927. Peinture-poème dateert uit 1927.

De 'droomschilderijen' van Miró representeren de werkelijkheid zoals de schilder die ervaarde tijdens het schilderen. Voorbij gaan aan de zichtbare werkelijkheid is iets waar veel surrealistische kunstenaars naar streefden. Hiervoor werden verschillende methodes gebruikt. Volgens het museum hongerde Miró zichzelf vaak uit om zijn logisch-rationele denken uit te schakelen en zijn zintuigen op scherp te stellen.

Het museum is momenteel gesloten vanwege renovaties, maar een deel van de collectie is voor het publiek te zien in het vorig jaar geopende Depot Boijmans van Beuningen.