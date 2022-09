'Misbruik gehandicaptenparkeerkaart Amsterdam loopt spuigaten uit'

Het misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart loopt de spuigaten uit, zegt Glenn Immanuel van de Amsterdamse politie.

Vorige week controleerden handhavers en politieagenten de eigenaren van auto's met een gehandicaptenparkeerkaart. "Acht kaarten volledig gecontroleerd, zes ingenomen wegens misbruik. 75 procent dus. En bij eerdere acties lag het percentage zelfs hoger", aldus Immanuel op LinkedIn.

De politie spreekt van schrikbarende cijfers. Zeker nu de parkeertarieven stijgen. "Gemeentes lopen tonnen aan parkeerbelasting mis en daadwerkelijk gehandicapten kunnen vaak geen plek meer vinden", zegt hij.

Iedereen die in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mag in heel Europa gratis parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen, is te lezen op de website van AT5/NH Nieuws.

De kaart is gelinkt aan een persoon en niet aan het kenteken. Amsterdammers mogen met de kaart én de daaraan gekoppelde parkeervergunning zelfs in de hele stad parkeren, ook als er geen officiële parkeerplek is.

Toevallig bij de auto

Het systeem maakt het volgens Immanuel lastig om effectief te controleren. Hij zegt dat het handhavers alleen lukt als de bestuurder toevallig bij haar of zijn auto is.

Dat is geen nieuw probleem. "Omdat de kaart achter het raam op het dashboard ligt met de foto van de kaarthouder naar beneden, kunnen handhavers niet zien wie de auto geparkeerd heeft", meldde Nieuwsuur al in mei 2019.

"Dit werkt diefstal in de hand, veel ruitjes worden ingetikt om de kaarten te stelen. Volgens belangenorganisaties is een gehandicaptenparkeerkaart op de zwarte markt zo'n 1500 euro waard."

Drie jaar na overlijden

Immanuel wijst er bovendien op dat de boete voor misbruik van de kaart is verlaagd van 400 euro naar 310 euro. "We zijn al gevallen tegengekomen waarbij de kaart van een overledene drie jaar na het overlijden nog steeds in gebruik was. De boete woog dus absoluut niet op tegen het genoten voordeel."

Eind vorig jaar werden er nog twee ontslagen ambtenaren van de gemeente veroordeeld tot taakstraffen vanwege fraude met gehandicaptenparkeerkaarten. Ook meerdere afnemers kregen taakstraffen en bovendien een boete.