Kunststof damwand is goedkoper en beter voor het milieu, maar gaat-ie ook de grond in?

Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen aan een proef met kunststoffen damwanden bij Wijhe. Het lijkt veelbelovend, want kunststof is goedkoper en duurzamer dan de traditionele, zware stalen damwand. De vraag is wel of zo'n damwand van plastic zich makkelijk laat plaatsen.

"We zijn vooral benieuwd of we de kunststof damwandprofielen goed deze grond in krijgen. Ze moeten niet kapot gaan tijdens het intrillen", zegt Maurits van Dijk van het waterschap bij RTV Oost.

Voor hem staan de voordelen als een paal boven water. Damwanden van (gerecycled) kunststof zijn goedkoper en kunststof gaat langer mee zonder onderhoud, dus is het beter voor het milieu.

Van Dijk denkt dat het een factor tien aan CO2-uitstoot scheelt. Een kunststof damwand heeft ook als voordeel dat er minder zware machines nodig zijn om de damwand aan te brengen. Ook dat spaart CO2, benadrukt Van Dijk. Zo bezien lijkt een kwestie van tijd voordat de duizenden kilometers damwand in Nederland van kunststof zijn.

Er is één maar, legt Van Dijk uit: een stalen damwandprofiel is van zichzelf sterk genoeg om de grond in getrild te worden, het buigzame kunststof niet. Daarom wordt nu elk paneel in een zogenaamde 'moederplank' geschoven, een stalen profiel dat om het kunststof heen zit terwijl het in de grond verdwijnt. Als de damwand diep genoeg zit wordt het moederbord weer omhoog gehaald en gebruikt voor het volgende paneel.

Grootste probleem is piping

De testdamwandjes staan in een weiland vlak bij de IJssel. Als de proef slaagt worden de kunststof delen ingezet bij versterking van de dijk tussen Zwolle en Olst, over een lengte van 22 kilometer.

Grootste probleem in de dijk is het zogenoemde piping tijdens hoogwater. Door grote drukverschillen die ontstaan kan water onder de dijk doorstromen en zand meenemen, waardoor de dijk verzwakt. Een damwand in de dijk voorkomt dat water onder de dijk doorsijpelt.

In 2027 moet de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst volledig op sterkte zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van de proef is dat dus mogelijk met een kunststof dijkwand