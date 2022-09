'Opsporing in gevaar door problemen met tapsysteem politie'

Een nieuw systeem van de politie om communicatie af te tappen, werkt al drie jaar lang niet. Noodgedwongen maakt de politie gebruik van het vorige systeem, maar de leverancier haalt dat over drie maanden uit de lucht, meldt NRC.

Het nieuwe systeem werd in 2019 werd aangekocht van het Israëlische defensiebedrijf Elbit. Al vanaf het begin zijn er problemen met het verzamelen, opslaan en vindbaar maken van getapte data, schrijft de krant.

Medewerkers van Elbit zijn continu aanwezig in de tapkamer in Driebergen, waar gevoelige informatie ligt opgeslagen om te proberen de problemen op te lossen. Maar elke test met het systeem mislukt tot nu toe nu, bevestigen politiefunctionarissen aan NRC.

Verouderd systeem

Omdat het Elbit-systeem onbruikbaar is, valt de politie noodgedwongen terug op het vorige systeem van leverancier Cognyte (voorheen Verint), dat sinds 2010 werd gebruikt. In die periode betekende "tappen" nog vooral gesprekken afluisteren. Tegenwoordig zijn complexere data van smartphones en apps die daarop staan belangrijker. Het systeem is dus verouderd en valt bovendien vaak uit.

Leverancier Cognyte/Verint heeft laten weten dat eind 2022 de stekker uit dit verouderde systeem gaat, zelfs als Nederland bereid is veel geld te betalen om het in de lucht te houden. Als de problemen met het Elbit-systeem dan niet zijn opgelost, zit de politie volgens NRC zonder tapsysteem.

'Mag zo niet doorgaan'

De verhoudingen binnen de afdeling Interceptie & Sensing - waar de tapkamer onder valt - zijn inmiddels verziekt, schrijft NRC. Meerdere politiemensen hebben formele klachten ingediend tegen de leiding.

Verschillende politiefunctionarissen zeggen tegen NRC dat zij niet anders kunnen dan de problemen met het tapsysteem naar buiten brengen. "Als we dit niet doen, lopen mensen gevaar. Dit is cruciaal, dit mag zo niet doorgaan."

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent in een reactie dat de politie op dit moment afhankelijk is van het oude tapsysteem en dat er storingen zijn. Maar hij "herkent zich niet in het beeld" van veelvuldige verstoringen en dataverlies. De politie "werkt hard" aan de invoering van het Elbit-systeem.