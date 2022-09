Wrak van schip dat Titanic waarschuwde voor ijsbergen gevonden

Onderzoekers hebben in de Ierse Zee het wrak ontdekt van een van de schepen die de Titanic waarschuwden voor ijsbergen. De SS Mesaba voer in het voorjaar van 1912 in hetzelfde gebied als het onzinkbaar geachte passagiersschip, maar de ijsbergwaarschuwing werd door de marconist van de Titanic niet aan de brug doorgegeven.

De Titanic zonk op 15 april 1912, nadat het schip een ijsberg had geraakt in de Noord-Atlantische Oceaan. Van de ruim 2200 mensen aan boord verdronken meer er dan 1500. De Mesaba had de Titanic enkele uren voor de aanvaring gewaarschuwd voor drijfijs.

Paar honderd wrakken

De Mesaba zelf werd in 1918, tijdens de Eerste Wereldoorlog, door een Duitse torpedo tot zinken gebracht. Twintig opvarenden kwamen om.

Bekend was dat het wrak van het koopvaardijschip in zee tussen Ierland en Wales lag, maar de precieze locatie was onbekend. Met zeer geavanceerde sonartechniek speurden de onderzoekers de zeebodem af, waarbij in een gebied van 7500 vierkante kilometer 273 wrakken werden gevonden. Van meer dan honderd is nu voor het eerst vastgesteld om welk schip het gaat.