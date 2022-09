Politie rijdt 'kidnapbus' klem in Eindhoven, twee man opgepakt

De Eindhovense politie heeft gisteravond een bestelbus klemgereden die speciaal lijkt te zijn ingericht om mensen te ontvoeren. De twee mannen die in de bus zaten zijn opgepakt.

Op de schuif- en achterdeur van de bus zijn zware sloten gemonteerd, meldt Omroep Brabant. Het hele laadruim is bedekt met doorschijnend plastic en in de hoek van het ruim lijkt een koelbox te staan.

De politie greep rond 22.45 uur in, toen de bestelbus tussen de flats in stadsdeel Tongelre reed. Toen de bus stilstond, haalden agenten in kogelwerende vesten twee mannen met zwarte capuchontruien uit het voertuig. Volgens een agent op straat ging het om "zware criminelen."

Verdenking van ontvoering

De politie wil niet zeggen hoe de bus in beeld is gekomen. Wel is duidelijk dat de twee mannen zijn opgepakt op verdenking van ontvoering en gaat de politie ervan uit dat de 'kidnapbus' is gebruikt om iemand te ontvoeren. Onduidelijk is alleen waar en wanneer dat gebeurd is. De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord.