Aantal jongeren met suïcidale gedachten ook na corona hoog

Relatief veel jongeren kampen met suïcidale gedachten, ook nu de meeste coronamaatregelen al maanden zijn opgeheven. Dat concludeert het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen), waarbij onder meer het RIVM en de landelijke GGD betrokken zijn, in een gezamenlijk onderzoek.

Ongeveer een op de zes jongeren tussen 12 en 25 jaar denkt er serieus over een einde aan zijn leven te maken. Dat percentage is de afgelopen maanden nauwelijks gedaald.

Onderzoekers verrast

"Daar waren we eigenlijk wel verrast over", zegt Michel Dückers, bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid en een van de onderzoekers. "Je zou verwachten dat het beter gaat, omdat jongeren weer kunnen afspreken en hun leven oppakken. Maar dat zien we niet terug in de mentale last", legt hij uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens de onderzoekers ligt ook het aantal huisartsbezoeken vanwege suïcidale gedachten of suïcidepogingen ruim een derde hoger dan voor de coronacrisis. Ook kampen veel jongeren met andere mentale problemen, zoals psychische problemen en stress.

Crisissamenleving

Dückers: "Er wordt vaker over zelfdoding gedacht door jongeren die stress ervaren door het beeld dat anderen van hen hebben. Ook vanwege school en andere verplichtingen ervaren veel jongeren druk."

Volgens hem kunnen ook maatschappelijke kwesties bijdragen aan het probleem. "We zijn in een soort crisissamenleving terechtgekomen." De oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie en energieprijzen, de stikstofcrisis en woningnood: al dit soort kwesties kunnen invloed hebben op de mentale gezondheid.

Op andere vlakken laat het onderzoek van Netwerk GOR overigens verbetering zien. Zo zijn de fysieke klachten van jongeren de afgelopen maanden licht afgenomen en blijkt uit hun antwoorden dat een groot deel van de uitgestelde zorg inmiddels is ingehaald.

Ook meer zelfmoord

Een ander rapport dat vandaag is gepubliceerd, van Stichting 113, laat zien dat het aantal zelfdodingen onder jongeren de afgelopen maanden is toegenomen. In juni en augustus werd vooral in de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar een verhoogd aantal suïcides geregistreerd.

Volgens Renske Gilissen, hoofdonderzoeker bij 113, maken in Nederland elke maand iets meer dan twintig jongeren onder de 30 jaar een eind aan hun leven. Begin 2021 en in de afgelopen twee maanden lag dat aantal boven de dertig. "Uiteraard is dit zorgelijk, iedere zelfdoding gaat gepaard met ongekend veel leed."