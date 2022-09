Vierde lek ontdekt in Nord Stream-gaspijpleidingen

Algemeen wordt aangenomen dat die ontploffingen door sabotage zijn veroorzaakt. Wie hierachter zit, is onduidelijk. Oekraïne zegt stellig dat Rusland verantwoordelijk is, maar levert geen bewijs. Rusland doet de beschuldiging af als onzin. Wel is het volgens Rusland mogelijk dat er sprake is van opzet. Het land heeft opgeroepen tot een onderzoek.

Eerder kwam al naar buiten dat in Nord Stream 1 en 2 ontploffingen hadden plaatsgevonden, met drie gaslekken als gevolg. De gaslekken werden aangetroffen in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Een van de explosies zou zeer krachtig zijn geweest en door meetstations in heel Zweden zijn waargenomen.

De sabotageactie zet de geopolitieke verhoudingen, die door de oorlog in Oekraïne al gespannen waren, verder op scherp. De EU zegt al langere tijd dat Rusland de gastoevoer gebruikt als politiek drukmiddel, maar Moskou heeft dat altijd ontkend.

De pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn bedoeld om gas te transporteren van Rusland naar West-Europa. Sinds augustus wordt al geen gas meer geleverd via Nord Stream 1, volgens het Russische staatsgasbedrijf Gazprom vanwege onderhoud. Internationaal bestaan twijfels over die uitleg. In de contracten tussen Rusland en de EU is noodzakelijk onderhoud een van de weinige redenen dat de Russen hun leveringsverplichting niet hoeven na te komen.

De parallel lopende Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen. Duitsland legde het goedkeuringsproces van die leiding stil aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne. Gazprom levert nog wel gas aan Europa via een andere leiding.

Nieuwsuur maakte deze reportage over de groeiende zorgen dat de vele kabels onder water te kwetsbaar zijn voor taps of sabotage: