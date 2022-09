Vierde gaslek ontdekt in Nord Stream-gaspijpleidingen

De Zweedse kustwacht heeft deze week een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream-gaspijpleidingen. Dat zegt een woordvoerder tegen de krant Svenska Dagbladet.

Eerder kwam al naar buiten dat in Nord Stream 1 en 2 ontploffingen hadden plaatsgevonden, met drie gaslekken als gevolg. Algemeen wordt aangenomen dat die ontploffingen door sabotage zijn veroorzaakt. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is onduidelijk.

De drie eerdere gaslekken werden aangetroffen in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Een van de explosies zou zeer krachtig zijn geweest en door meetstations in heel Zweden zijn waargenomen.

De pijpleidingen zijn bedoeld om gas te transporteren van Rusland naar West-Europa. Sinds augustus wordt al geen gas meer geleverd via Nord Stream 1. De parallel lopende Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen. Duitsland legde het goedkeuringsproces van die leiding stil aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne.