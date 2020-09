Verstappen valt ook in Toscane uit en is woedend: 'Ben er klaar mee!'

Gek genoeg ging Verstappen wel als een speer van start: hij schoot in de eerste meters door van de derde naar de tweede plaats. Nog voor de eerste bocht verloor zijn auto echter vermogen en viel hij ver terug. In de volgende bocht werd hij van achteren geramd.

De ellende begon al voor de start, toen er problemen waren met Verstappens wagen en het Red Bull-team tot vlak voor de start nog volop aan het sleutelen was. "Het is absoluut niet in orde", riep Verstappen al.

De negende Formule 1-race van dit seizoen is voor Max Verstappen een drama geworden. Hij werd in de tweede bocht van de Grand Prix van Toscane door achterop komende auto's van de baan gereden en keerde niet meer terug.

Over de boordradio schreeuwde Verstappen het uit richting zijn team: "Ik zat vast! Dit krijg je met dit f... beleid!" Zijn scheldkanonnade werd weggepiept, maar niet veel later meldde Verstappen zich bij Ziggo Sport en kwam het stoom nog uit zijn oren.

"De start was goed, maar toen ik vol gas wilde had ik weer een probleem. Dit is natuurlijk niet normaal twee wedstrijden achter elkaar. Op dit moment ben ik er even klaar mee en heb ik er niet zoveel zin in", aldus Verstappen.

De 22-jarige viel vorige week bij de Grand Prix van Italië ook al uit, net als in de eerste race van het seizoen in Oostenrijk. Dat zijn in totaal drie van de negen races.