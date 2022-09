Met Leerdam als boegbeeld en Kramer als directeur gaat Jumbo-Visma de winter in

Hij heeft er weleens comfortabeler bij gestaan, zegt hij zelf. Een groep mensen toespreken is Sven Kramer niet vreemd, toch voelt het apart om niet langer tussen de schaatsers van Jumbo-Visma te staan bij een teampresentatie, maar als directeur business development. "Het is wel even wennen, moet ik eerlijk zeggen. Zij hebben straks hun eerste wedstrijden", kijkt Kramer naar de rijders achter in de zaal. "Dan voel je de spanning en ben je vol focus. Nu heb ik een andere job en een andere rol waarin ik nog heel veel moet leren. Dat is een heel andere dynamiek." 'Zelf schaatsen niet altijd even leuk' Talloze medailles won hij op WK's, EK's en Olympische Spelen, maar eenmaal gestopt stapt Kramer niet vaak meer het ijs op. "Ik heb laatst één keer geschaatst met een relatie, maar dat viel me tegen. Het referentiekader is zo hoog, dat het heel snel tegenvalt en het niet altijd even leuk is." Na meer dan anderhalf decennium aan de schaatstop is Kramer met schaatspensioen. Dat hij in zijn sport actief wilde blijven, had hij al aangekondigd. Begin deze maand werd dat concreet. "Jac (Orie, red.) zet sportief de lijnen uit, ik houd me bezig met sponsorships en de zakelijke kant van de schaatsploeg." "En ik ga me bezig houden met de verbinding tussen de schaats- en de wielerploeg. We willen nog meer uit elkaar proberen te halen."

Schaatsseizoen 2022/2023 Het nieuwe schaatsseizoen begint met het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers van 28 tot en met 30 oktober. Het belangrijkste toernooi aankomende winter zijn de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen.

De grootste commerciële schaatsploeg van Nederland werd enkele weken geleden opgeschrikt door het nieuws dat de topman van hoofdsponsor Jumbo, Frits van Eerd, werd opgepakt als verdachte in een witwasaffaire. Van Eerd is na enkele dagen vrijgelaten, maar wordt door Justitie nog wel als verdachte gezien en is voorlopig teruggetreden als directeur van de supermarktketen. "Natuurlijk is het onderwerp van gesprek aan de eettafel", zegt hoofdcoach Orie over de gevolgen voor zijn schaatsers. "Dat duurt een paar dagen en dan zakt het weg. Dan moet er gewoon weer getraind worden. Je merkt het niet op het ijs, maar het is een moeilijke situatie voor Jumbo en de familie." 'Jumbo zegt: we hoeven niet te vrezen' Zorgen over het voortbestaan van zijn ploeg maakt Orie zich niet. "Ons is door Jumbo voorgehouden dat we niet hoeven te vrezen voor de toekomst. Door Jumbo is ons verteld dat dit over de privé-persoon gaat, en niet over het concern."

Peking 2022: Orie begeleidt Kramer op zijn vijfde en laatste Spelen - ANP

Orie begint aan de derde olympische cyclus onder de vlag van Jumbo. Afgelopen februari wist slechts één van zijn rijders met goud terug te keren uit Peking. Thomas Krol won de 1.000 meter en omschrijft zijn seizoen dan ook als "supergaaf en supermooi". "Maar het heeft geen zin daar lang in te blijven hangen. Er moet gewoon weer keihard gepresteerd worden." Leerdam en Bergsma opvallende nieuwkomers De medailles zullen deze winter onder meer moeten komen van nieuwkomers Jutta Leerdam en Jorrit Bergsma, die achterin de zaal in korte broek en sportshirt luistert naar Kramer, zijn voormalige rivaal op de lange afstanden, tegenwoordig zelfs gehuld in overhemd en spijkerbroek.

Jutta Leerdam - ANP

In de groep schaatsers is het even zoeken wie het nieuwe uithangbord is nu Kramer een andere functie bekleedt. "Jutta is natuurlijk een boegbeeld, een sterke persoonlijkheid", zegt sprinter Merijn Scheperkamp. "En Thomas (Krol, red.), als olympisch kampioen." Ondanks de wisselingen is Orie tevreden met de samenstelling van zijn groep. "Wat je ziet is dat ze allemaal heel hard willen trainen en elkaar willen helpen", zegt de 54-jarige trainer over zijn vernieuwde selectie. "Ik wil dat je wat pakt van het team en wat geeft aan het team. Die balans vind ik erg goed op het moment."