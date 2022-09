Porsche tekent voor grootste Europese beursgang in 20 jaar

Frankfurt is vandaag het toneel van de grootste beursgang in Europa in meer dan twintig jaar tijd: sportwagenbouwer Porsche krijgt een eigen beursnotering, waarbij moederconcern Volkswagen AG een kwart van het belang in de dochteronderneming verkoopt. Het geld dat deze beursgang oplevert, naar schatting zo'n 10 miljard euro, wil Volkswagen vooral gebruiken voor nieuwe fabrieken en technologie voor elektrisch rijden. De energietransitie vergt veel geld en simpelweg geld lenen bij de bank wordt met de steeds hogere rente veel duurder. Volkswagen rekende in de aanloop op een prijs van tussen de 76,50 tot 82,50 per aandeel. De precieze uitgifteprijs werd gisteravond vastgesteld op 82,50 euro. Die uitgifteprijs betekent dat aan het hele autobedrijf Porsche een prijskaartje hangt van 75 miljard euro. Een beursgang is op dit moment niet zo voor de hand liggend. Het beursklimaat is onstuimig: de koersen gaan op en vooral neer, de economische vooruitzichten verslechteren, er is sprake van hoge inflatie en hoge rente, er woedt een oorlog en er is een energiecrisis gaande. Toch zetten Volkswagen en Porsche door.

Porsche is een kind van autoconstructeur Ferdinand Porsche. Hij was het die in de jaren 30 in opdracht van Hitler de Volkswagen Kever liet bouwen als echte Volkswagen, een auto voor en door het volk. Ferdinand Piëch, de kleinzoon van Ferdinand Porsche, werd in de jaren 90 de baas van het Volkswagenconcern. Porsche kocht zich vanaf 2005 in bij Volkswagen en bezat in 2009 75 procent van de aandelen van Volkswagen. In 2010 fuseerden de twee autobouwers. Ze bouwden Volkswagen uit tot de grootste autoconstructeur van Europa. De autobouwers kenden na 2015 een paar sobere jaren als gevolg van het sjoemeldieselschandaal. Dat kostte het concern veel geld en leverde flinke imagoschade op. Volkswagen en Porsche zijn ten diepste nog een soort familiebedrijven, met de families Porsche en Piëch als grote aandeelhouders.

Intekenen op aandelen Porsche is niet voor iedereen weggelegd. De inschrijving staat enkel open voor beleggers uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland. Bekend is ook dat vier grote buitenlandse investeringsmaatschappijen ingetekend hebben voor een derde van de aandelen. Qatar Investment Authority, Norges Bank, T.Rowe Price en ADQ zijn met z'n vieren goed voor 3,7 miljard euro. Door de grootte van het bedrijf, de bekendheid van het merk en het ontbreken van andere IPO's houden veel beleggers zich al weken bezig met de beursgang van Porsche.

Nederland was een van de grootste afnemers van de Porsche. In 1960 koos men voor de Porsche als surveillance-auto bij de Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie, omdat de Porsche uitstekend voldeed aan de eisen die men stelde: een open auto, snel, een goede remweg en wegligging en betrouwbaar. Bij de Porsche-fabriek werden elke vrijdag de laatste vijf Porsches die van de band rolden geprepareerd als politieauto. In totaal hebben 509 Porsches dienst gedaan bij de Rijkspolitie.

Productielijn van de elektrische Porsche Taycan in Stuttgart - AFP

De beursgang van Porsche komt krap een maand na het opgedrongen vertrek van Volkswagen-topman Herbert Diess. Diess lag niet goed bij Volkswagen. Hij probeerde vier jaar lang om Volkswagen sneller de omslag naar elektrisch rijden te laten maken, maar lag door zijn stijl en opvattingen geregeld overhoop met zijn managers en de ondernemingsraad over de koers en reorganisaties. De opvolger van Diess is de huidige Porsche-topman Olivier Blume, die het Vorstandsvorsitzender van Volkswagen AG combineert met dat van Porsche. De beurskoersen van de drie grote Duitse autofabrikanten Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Volkswagen AG is een industriereus als de grootste autofabrikant in Europa en in omvang de tweede ter wereld. Er werken 668.000 mensen bij de autobouwer van onder meer Volkswagen, Porsche, Audi, Seat en Skoda. In 2021 bedroeg de omzet van de Volkswagengroep 250,2 miljard euro, met een nettowinst 15,4 miljard euro. De omzet van Porsche bedroeg in 2021 8 miljard euro. Het bedrijf realiseerde dat met 37.000 werknemers. De dure sportwagens leveren relatief hoge winstmarges op en de kopers van een Porsche zijn doorgaans vermogend. Het goedkoopste instapmodel, de elektrische Porsche Taycan, kost 91.000 euro. De duurste, de Porsche 911, is verkrijgbaar vanaf 196.000 euro. Met alle extra's kost die zelfs 360.000 euro.