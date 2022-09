Gangsta's Paradise-rapper Coolio (59) overleden

Verreweg zijn grootste hit was Gangsta's Paradise, de soundtrack van de succesvolle film Dangerous Minds in 1995. Het nummer voerde wekenlang de Billboard-hitlijsten aan en er zijn wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. In 1996 kreeg Coolio er een Grammy voor, in de categorie 'beste rap'.

Coolio, wiens echte naam Artis Ivey is, scoorde in de jaren 90 hits met onder meer Fantastic Voyage en Gangsta's Paradise. Volgens zijn website verkocht de rapper tijdens zijn carrière wereldwijd zo'n 17 miljoen platen.

Waaraan de rapper is overleden is nog niet duidelijk. Volgens TMZ stierf hij vermoedelijk aan een hartaanval toen hij op bezoek was bij een vriend.

Coolio is ook bekend vanwege de muziek die hij maakte voor de Amerikaanse sitcom Kenan and Kel, die eind jaren 90 werd uitgezonden op Nickelodeon en daarna nog vaak is herhaald. Ook leverde de rapper een bijdrage aan het album Dexter's Laboratory: The Hip-Hop Experiment uit 2002, met nummers van verschillende hiphopartiesten die zich lieten inspireren door de gelijknamige tekenfilmreeks op Cartoon Network.

Coolio kwam meerdere keren in aanraking met justitie. Eind jaren 90 kreeg hij een boete van duizenden dollars nadat hij was veroordeeld voor medeplichtigheid aan diefstal. In 2016 werd hij veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij een geladen vuurwapen bij zich had op een vliegveld.