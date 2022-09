CBS: vier op de tien Nederlanders voelen zich eenzaam

Ruim vier op de tien Nederlanders boven dan 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen ongeveer een derde van de Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Dat meldt het CBS op basis van een enquête onder 7000 mensen. Vooral alleenstaande ouders en alleenstaanden kampten met eenzaamheid, zegt het onderzoeksinstituut.

Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich "emotioneel eenzaam" te voelen. Dat houdt onder meer in dat zij een hechte band met anderen missen of zich in de steek gelaten voelen.

In 2021 zei bijna 14 procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar zich sterk emotioneel eenzaam te voelen. Twee jaar daarvoor, dus voor het uitbreken van de coronacrisis, was dat nog 8 procent. In dat jaar hadden 75-plussers het vaakst te maken met emotionele eenzaamheid.

Het CBS heeft in de enquête niet gevraagd waar de gevoelens van eenzaamheid vandaan komen, maar CBS-socioloog Tanja Traag zegt tegen persbureau ANP dat bij jongeren vrijwel zeker de coronapandemie heeft meegespeeld. Dat de coronacrisis en bijbehorende maatregelen negatieve invloed hebben gehad op de mentale gezondheid van met name jongeren, was al langer duidelijk.

'Urgent' probleem

Woensdag werd bekend dat het kabinet de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro extra uittrekt om eenzaamheid tegen te gaan. Het geld is onder meer bedoeld voor anti-eenzaamheidsprojecten in gemeenten. Ook wordt het gebruikt voor een onderzoeksprogramma om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt.

Volgens staatssecretaris Van Ooijen wordt de "urgentie" om eenzaamheid aan te pakken alleen maar groter "in de tijd waarin we nu leven". "De coronaperiode heeft ons extra bewust gemaakt van het feit dat iedereen te maken kan krijgen met eenzaamheid", schrijft hij aan de Tweede Kamer. "Het gevoel 'erbij te horen' en 'ertoe te doen' is voor ieder mens een basisbehoefte."

Een klein gebaar kan al een verschil maken, aldus de staatssecretaris. De aankondiging van de investering van het kabinet valt samen met de start van de Week van de Eenzaamheid, die nog tot en met 6 oktober duurt.