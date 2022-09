Den Bosch kreeg vrijdag een enorm pak slaag van het Spaanse CB Málaga in de kwalificatie voor de Champions League (114-59), maar die afstraffing leek goed verwerkt te zijn. Donar werd onder de voet gelopen en bij rust was de stand al 46-28 in Brabants voordeel.

De thuisploeg, die de cup ook in 2013 en 2015 pakte, speelde na rust slordiger, maar de Groningers kwamen nauwelijks dichterbij. Het gat was een minuut voor tijd nog altijd vijftien punten. Met veertien punten was Austin Price topscorer.