Motocrosser Cairoli grijpt de macht bij afwezigheid van Herlings

De leiding in het WK-klassement is nu ook in handen van Cairoli met 285 punten. Herlings ging tot dit weekend aan kop, maar kreeg er door zijn afwezigheid vanzelfsprekend geen punten bij. De Nederlander staat nu derde met 263 punten, Gajser staat tweede met 278.

Cairoli won in eigen land weliswaar geen van beide manches, maar werd in de eerste omloop tweede achter Jorge Prado en in de tweede manche tweede achter Tim Gajser. De Italiaan veroverde daarmee in totaal 44 punten, genoeg voor de dagzege.

Nekklachten Herlings

Herlings ontbrak omdat hij woensdag hard ten val was gekomen in de vrije training voor de GP van Faenza en daar nekklachten aan had overgehouden. Eind september wordt bekeken wanneer hij weer in actie kan komen.

Glenn Coldenhoff was wel van de partij in Emilia Romagna. Hij werd achtste in de eerste manche en vijfde in de tweede. Coldenhoff staat zevende in de WK-stand, met 233 punten.