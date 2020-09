Jonge motocrosser Prado wint eerste MXGP-race in Emilia Romagna

Motocrosser Jorge Prado heeft de eerste manche van de GP van Emilia Romagna gewonnen. Het is de eerste zege voor de pas 19-jarige Spanjaard in de zwaarste klasse.

Prado is bezig aan zijn debuutseizoen in de MXGP, nadat hij vorig jaar zijn tweede wereldtitel in de MX2 had veroverd. Hij rijdt net als Jeffrey Herlings en Antonio Cairoli voor KTM.