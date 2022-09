Volleybalsters blokken goed en winnen tegen Puerto Rico ook derde WK-duel

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen en zijn daardoor met nog twee duels te gaan al geplaatst voor de tweede ronde. Tegen Puerto Rico was het vaak in lange rally's voor elk punt hard werken en leed de ploeg van Avital Selinger het eerste setverlies. Maar uiteindelijk won Oranje met 3-1 (23-25, 25-20, 25-16, 25-15). Puerto Rico won tot vandaag nog geen set, na nederlagen tegen België en Italië. De 3-0 tegen topland Italië leek kansloos, maar het was een zwaarbevochten verlies met lange sets. Een waarschuwing voor Oranje. Dat bleek wel in de eerste set. Ruim veertig punten ging het gelijk op. Het Nederlandse blok met Juliët Lohuis stond vaak goed en in de slotfase leek Oranje, de nummer tien van de wereld, aan de hand van de tot dan toe anonieme Celeste Plak een eindsprintje in te zetten. Maar op 23-21 zette Puerto Rico aan. Met vier punten op rij pakte de mondiale nummer negentien de openingsset.

"Ik denk dat we de eerste set wat te afwachtend hebben gespeeld", zei uitblinker Anne Buijs na afloop. "De eerste set was even wiebel-wiebel, maar we hebben goed afgesloten uiteindelijk." "Er was geen man overboord of stress, maar je wordt wel even wakker geschud", zei Buijs. "Het was niet makkelijk punten maken, Puerto Rico stond gewoon goed te verdedigen, maar die weerstand, daar waren we naar op zoek." Bekijk hier de reacties van Anne Buijs en Britt Bongaerts:

Na overwinningen op Kenia en Kameroen, waarin geen set verloren ging, was duidelijk dat Nederland serieus tegenstand ging krijgen van Puerto Rico. Een tandje bijschakelen in set twee en drie leek noodzakelijk, en dat gebeurde. Van een snelle 5-2 voorsprong werd een gat van vijf punten gemaakt. Nederland liep uit naar 9-4 en later 17-12, maar echt comfortabel werd de voorsprong nooit. Voor ieder punt werd hard gewerkt. Pas op 22-14, na opnieuw sterk blokwerk van Lohuis, dit keer bijgestaan door Nika Daalderop, en goede smashes van Anne Buijs, kon wat gas teruggenomen worden. Zo bracht Selinger enkele bankzitters in, zoals Laura Dijkema, die haar 400ste interland speelde.

De Nederlandse volleybalsters in hun duel met Puerto Rico - ANP

In set drie kwam Oranje nauwelijks in de problemen. Vanaf 6-6 bouwde Nederland een voorsprong op van acht punten, waarmee het de 25-16 setwinst inleidde. In set vier was het zaak niet te verslappen en te voorkomen dat Puerto Rico erin ging geloven. Dat ging goed, met opnieuw uitstekende Nederlandse bloks. Toen Oranje op een 21-14 voorsprong kwam, brak het Puerto Ricaanse verzet definitief. De laatste set eindigde in 25-15, nadat Britt Bongaerts het winnende punt binnensloeg. "De eerste set waren we nog een beetje aan het worstelen", zei Bongaerts na afloop. "We hadden moeite met scoren. Maar vooral blokkerend hebben we het wel goed gedaan. Ik denk wel dat we nog constanter kunnen en moeten worden, maar we zijn op de goede weg." Constanter worden, kan geen kwaad met de komende tegenstanders. Nederland komt vrijdag weer in actie in het Gelredome. Dan wacht 's avonds België. Zondagmiddag sluit Oranje de eerste ronde af met een wedstrijd tegen Italië. Achterover leunen wordt niet aangeraden, want de punten die een land in de eerste ronde scoort, worden meegenomen naar de tweede groepsfase.