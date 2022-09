Oud-Kamervoorzitter Arib reageert woedend op onderzoek: 'Voor de bus gegooid'

Kamerlid en oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) heeft woedend gereageerd op het onderzoek dat het presidium, oftewel het dagelijks bestuur van de Kamer, naar haar wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Arib laat telefonisch weten dat ze "voor de bus is gegooid" door haar opvolgster als Kamervoorzitter en voorzitter van het presidium, Vera Begkamp (D66). NRC meldde donderdagavond het nieuws over het onafhankelijke onderzoek, dat gaat over Arib in haar periode als Tweede Kamervoorzitter van 2016 tot april 2021. Haagse bronnen bevestigen het bericht tegenover de NOS. Brieven Arib was vooraf niet op de hoogte gesteld van het voornemen van het presidium, dat vanmiddag met elkaar heeft vergaderd. Aanleiding voor het externe onderzoek zijn twee anonieme brieven waarin Arib wordt beschuldigd van "machtsmisbruik", een "schrikbewind" en "een onveilige werkomgeving", zo schrijft NRC. Arib kreeg aan het eind van de middag een appje van Bergkamp om donderdagochtend rond 09.15 uur langs te komen en te praten in aanwezigheid van twee andere leden van het presidium. "Uiteindelijk las ik in de NRC waar het over ging", zegt ze. Arib wil nu een verklaring van Bergkamp, zo laat ze via Twitter weten. "Dit staat haaks op zorgvuldigheid en een sociaal veilige werkomgeving."

Opnieuw een ‘anonieme’, politieke dolksteek in mijn rug. Dit is de lelijkste kant van de politiek; een kant waar ik mij als Kamerlid én als Kamervoorzitter altijd tegen heb verzet. Ik moest via NRC vernemen dat er n onderzoek naar me wordt ingesteld. — Khadija Arib (@khadijaArib) September 28, 2022

Kamervoorzitter Bergkamp wil nog niet reageren op het plan voor een extern onderzoek. Een woordvoerder laat weten dat het presidium het "zeer" betreurt dat het advies van de landsadvocaat naar buiten is gekomen, voordat met "betrokkene" is gesproken. Signalen NRC schrijft dat landsadvocaat Pels Rijcken de aanklachten in de anonieme brieven onder de loep nam en een vertrouwelijk advies uitbracht. Daaruit valt volgens NRC op te maken dat de beschuldigingen in de laatste brief, van eind juli dit jaar, passen bij eerdere klachten. Het zou gaan om "concrete en ernstige signalen van een onveilige werkomgeving". In het advies zou bovendien niet worden gesproken over een enkel incident, maar over "een breder, structureel probleem". Volgens NRC was Aribs benoeming tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona aanleiding voor de klagers om zich nu alsnog te melden.

NOS-verslaggever Xander van der Wulp "Het externe onderzoek is zeker opmerkelijk. Arib werd gewaardeerd op de manier waarop ze de debatten leidde. Maar over de manier waarop ze leiding gaf aan haar ambtenaren was achter de schermen al vaker kritiek te horen. Ze gold als streng en moeilijk om mee te werken."