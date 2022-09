Onderzoek oud-Kamervoorzitter Arib na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA). Dat bevestigt een bron tegenover de NOS na berichtgeving van NRC. De krant zag een advies van de landsadvocaat in over de kwestie. Het onderzoek gaat volgens de krant over Aribs periode als Tweede Kamervoorzitter, van 2016 tot april 2021.

Het onderzoek is ingesteld door het presidium van de Tweede Kamer, het dagelijks bestuur dat onder leiding staat van de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. Aanleiding zijn twee anonieme brieven waarin Arib wordt beschuldigd van "machtsmisbruik", een "schrikbewind" en "een onveilige werkomgeving", zo schrijft de krant.

Signalen

Landsadvocaat Pels Rijcken nam de aanklachten onder de loep en bracht hier een vertrouwelijk advies over uit. Daaruit valt volgens NRC op te maken dat de beschuldigingen in de laatste brief, van eind juli dit jaar, passen bij eerdere klachten. Het zou gaan om "concrete en ernstige signalen van een onveilige werkomgeving".

In het advies zou bovendien niet worden gesproken over een enkel incident, maar over "een breder, structureel probleem". Volgens NRC was Aribs benoeming tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona aanleiding voor de klagers om zich nu alsnog te melden.

Aan de krant laat Arib weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. De PvdA laat in een reactie weten dat het verhaal "onverwacht" komt. "Wij kennen Khadija als toegewijd Tweede Kamerlid en voorzitter van de Tweede Kamer", zo laat een woordvoerder weten. "De Kamervoorzitter zal uitleg moeten geven."

Advies

Een woordvoerder van voorzitter Bergkamp zegt dat er nog "een nadere reactie" volgt. Het presidium betreurt het "zeer" dat het advies van de landsadvocaat naar buiten is gekomen, voordat met "betrokkene" is gesproken: Dit gesprek zal eerst plaatsvinden, voordat het presidium van de Tweede Kamer met een nadere reactie komt".