Nederlandse padelspelers meten zich - voor het eerst - met wereldtop

"Nederland is een klein padelland dat een groot padelland wil worden. Dan is de komst van zo'n groot toernooi (zowel bij de mannen als de vrouwen is de wereldtop aanwezig) heel belangrijk. Nederlands padel verplaatst zich nu even van de anonimiteit bij verenigingen naar televisieschermen over de hele wereld."

"Spanje en Zuid-Amerika lopen nog voor, maar de rest van de wereld is aan een inhaalslag bezig", zegt toernooidirecteur John van Lottum. Hij was ooit proftennisser, maar heeft zich nu volledig op het padel gestort.

Momenteel is in Nederland het grote padeltoernooi de Amsterdam Open bezig. Wie een blik op het speelschema werpt, komt snel tot de conclusie dat er voor de snel groeiende sport op topniveau nog een wereld te winnen valt. De achternamen van de deelnemers klinken namelijk overwegend Zuid-Europees of Zuid-Amerikaans.

Dat padel in Nederland nog in de kinderschoenen staat, blijkt ook wel uit het feit dat de sterkste spelers van Nederland, in tegenstelling tot de wereldtop, niet in staat zijn een volledige profloopbaan op te bouwen.

"Het is moeilijk voor ons fulltime te spelen, omdat we gewoon een baan ernaast hebben. Maar het is wel interessant om te zien wat we tegen de wereldtop kunnen doen", vertelt Milou Ettekoven, die in het dagelijks leven fysiotherapeut is.

Ze is met Tess van Dinteren, die een eigen padelschool heeft, Nederlands kampioen. "De dames die hier komen zijn gewoon dag en nacht met hun eigen padelloopbaan bezig, dat is wel even iets anders dan wat wij doen", aldus Van Dinteren.

Nederlaag

Ettekoven en Van Dinteren verliezen in de eerste ronde dan ook met 6-1, 6-2 van de Argentijnse subtoppers Claudia Fernandez en Julieta Bidahorria.

Van Lottum: "We kloppen aan de deur, maar de deur is erg deur."