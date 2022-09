Vrouwen Ajax lopen Champions League mis door goal Arsenal-spits Miedema

De voetbalsters van Ajax zijn in de laatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Arsenal. Na een knap 2-2 gelijkspel in Engeland, werd de return op de Toekomst met 0-1 verloren door een doelpunt van Vivianne Miedema.

Vorige week in Londen was het een vreemde gewaarwording: in de eerste helft kon Ajax makkelijk mee met Arsenal, maar na rust werden de Amsterdammers volledig onder de voet gelopen. Door een laat doelpunt van Romée Leuchter werd het toen toch nog 2-2.

Dat Ajax het soms erg moeilijk had met Arsenal is zeker geen schande. Met speelsters als Miedema, Stina Blackstenius, Raffaele en Beth Mead in de gelederen beschikken de Londenaren over een selectie van wereldniveau. Ajax ging het tweeluik in als absolute underdog.

Weer een sterke start

Maar dat viel in de openingsfase van de return wederom nauwelijks te merken. Ajax zette op een goedgevuld sportcomplex De Toekomst hoge druk op de beste opbouwers bij Arsenal, dat daardoor maar moeilijk aan het voetballen kwam.