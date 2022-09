Onderzoek: Bonaire dreigt onder te lopen bij extreme klimaatverandering

Door de zeespiegelstijging dreigt een vijfde van het Caribische eiland Bonaire te worden opgeslokt door water. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace. Wordt de opwarming van de aarde niet teruggedrongen, dan kan een deel van het eiland eind deze eeuw verdwenen zijn in zee.

Ook zullen als gevolg van klimaatverandering de koraalriffen rond Bonaire verdwijnen. De riffen werken als golfbrekers en beschermen inwoners van het eiland tegen overstromingen.

Onderzoekers van de VU analyseerden de impact van verschillende klimaatscenario's op het eiland. Daarbij werd gekeken naar de gevolgen in 2050, 2150 en 2300.

Als de wereldwijde opwarming tot 1,5 graden wordt beperkt, zoals is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, dan zijn de gevolgen te overzien. Maar bij een opwarming van tot 2,7 graden of meer wordt gevreesd voor ernstigere scenario's. Bij een opwarming van 4,4 graden kan hoofdstad Kralendijk overstromen, evenals de laaggelegen zuidpunt van het eiland.

Koraal

"Wordt er niet ingegrepen, dan verandert de kustlijn aanzienlijk. Bonaire wordt dan een veel kleiner eiland", schrijven de onderzoekers. Verder worden de overstromingen volgens de voorspellingen nog heviger als het eiland met storm te maken krijgt.

In het meest extreme scenario (een opwarming van 4,4 graden) sterft een groot deel van het koraal af. Als gevolg daarvan verdwijnt ook een groot aantal duikspots, waardoor het toerisme terugloopt. De onderzoekers waarschuwen naast die economische gevolgen ook voor gezondheidsschade (bijvoorbeeld door hittestress) en schade aan de infrastructuur.

'Nog weinig bekend'

Tot nu toe is er weinig bekend over de gevolgen van klimaatverandering in de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

"De Nederlands Caribische eilanden, waaronder Bonaire, zijn tot nu toe het ondergeschoven kindje geweest van het Nederlandse klimaatonderzoek. Dit rapport is een belangrijke eerste stap om daar verandering in te brengen", zegt Pieter van Beukering, hoogleraar Milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM).

Dat de Caribische eilanden gevoelig zijn voor klimaatverandering, concludeerde het KNMI eerder al eens. Daarnaast dreigen de koraalriffen door zeespiegelstijging in combinatie met de verzuring en opwarming van de oceaan te verdwijnen, zo concludeerde het instituut in 2017.

Greenpeace naar rechter

Afgelopen juni stelden Kamerleden Sylvana Simons (Bij1) en Lammert van Raan (PvdD) Kamervragen naar aanleiding van een nieuw rapport van VN-klimaatpanel IPPC. "Het IPCC-rapport bevat voor kleine eilanden zoals Bonaire, Sint Eustatius en Saba zorgwekkende informatie over de klimaateffecten van klimaatverandering", liet minister Jetten (Klimaat) daarop weten.

Het kabinet gaf aan maximaal te willen inzetten op maximaal 1,5 graden opwarming. Greenpeace vindt dat onvoldoende en roept het Nederlandse kabinet naar aanleiding van het onderzoek op om in actie te komen. Samen met de inwoners van het eiland wil de milieuorganisatie naar de rechter stappen om dat af te dwingen.