Orkaan Ian aan land in Florida, vrees voor 'catastrofale' overstromingen

Orkaan Ian is bij de westkust van de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Volgens persbureau Reuters gaat dat gepaard met een stormvloed, overstromingen en windsnelheden tot 240 kilometer per uur.

Naples litteraly looks like a river. Hurricane #Ian . pic.twitter.com/jS4gZ00jRB

Ian nam in de afgelopen uren toe tot in kracht, naar categorie 4, de op een na zwaarste categorie met windsnelheden tussen de 210 en 250 kilometer per uur. Die hoge snelheden maken de orkaan "extreem gevaarlijk", zegt het NHC.

De orkaan tikt nog net geen categorie 5 aan. In de afgelopen dertig jaar zijn slechts twee andere orkanen in die hoogste en gevaarlijkste categorie aan land gekomen in de VS, beide keren in Florida.

Oostelijker dan verwacht

De koers van Ian is wel oostelijker uitgevallen dan eerder verwacht. Daardoor kwam de orkaan niet bij de dichtbevolkte regio van de metropool Tampa boven land, maar zuidelijker in de streek van Sarasota.

Aan de westkust van Florida zijn 2,5 miljoen mensen geëvacueerd vanwege Ian. In de hele VS zijn vluchten geannuleerd door de orkaan.

Schade op Cuba

De orkaan heeft eerder op Cuba al veel schade veroorzaakt, met name in de meest westelijke provincie Pinar del Río. Verder is er grote schade aan het elektriciteitsnet op Cuba, waardoor er geen stroom meer geleverd kan worden. Tot nu toe is er een dode gemeld. Er is nog geen totaalbeeld van de schade op het eiland.