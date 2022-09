Denemarken komt met 'protest'-shirt voor WK in Qatar: 'Willen niet zichtbaar zijn'

Ze zijn onherkenbaar en toch springen ze eruit. De voetbalshirts van Denemarken zijn op het WK in Qatar vrijwel helemaal rood, wit of zwart. Het embleem van de Deense voetbalbond DBU en het logo van de fabrikant hebben dezelfde kleur als de rest van het tenue. Met een reden.

Het Deense kledingmerk Hummel levert de shirts van Denemarken voor het omstreden wereldkampioenschap van over zeven weken en wil dat niet geruisloos voorbij laten gaan. "We willen een statement maken over Qatars omgang met mensenrechten en de behandeling van de migrantenarbeiders die de stadions in het land hebben gebouwd voor het WK."

'Kleur van rouw'

"Sport moet mensen samenbrengen en als dat niet gebeurt, willen we een statement maken", zegt Hummel in een bericht op Instagram. "We willen niet zichtbaar zijn op een toernooi dat het leven heeft gekost aan duizenden mensen. We steunen het Deense elftal volledig, maar dat is niet hetzelfde als het steunen van Qatar als host."