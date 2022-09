Dit moet er gebeuren wil Verstappen zondag al wereldkampioen worden

Haast of niet, de kans dat Verstappen zondag zijn tweede wereldtitel viert, is er wel degelijk. Met nog 6 van de 22 grands prix te gaan, is Charles Leclerc de enige coureur die het Verstappen nog een (heel klein) beetje lastig zou kunnen maken.

"Ik wil gewoon een goed weekend op de baan hebben en het race per race bekijken. We hebben geen haast." Die conclusie trok Verstappen woensdagmiddag, twee dagen voor de eerste vrije training van de GP van Singapore.

Zelf denkt Max Verstappen niet dat hij zondag bij de GP van Singapore de wereldtitel al verovert in de Formule 1. En toch zou dat zomaar kunnen, hoewel de kans niet enorm groot is.

Er zijn twee manieren waarop Verstappen komend weekend zijn tweede wereldtitel kan binnenslepen. Als Leclerc als negende of lager eindigt en Verstappen de race wint, dan is het gepiept. En als Leclerc achtste wordt, dan heeft Verstappen naast de zege ook een punt voor het rijden van de snelste ronde nodig.

Carlos Sainz van Ferrari en George Russell van Mercedes hebben nog een theoretische kans Verstappen in te halen, maar zijn in de praktijk al uitgespeeld in het WK.

Het gat tussen Verstappen en Leclerc is na de Grand Prix in Monza, gewonnen door Verstappen, opgelopen tot 116 punten. Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez staat op 125 punten achterstand.

Anderzijds is Leclerc dit seizoen al meerdere malen uitgevallen, ofwel met technische problemen of door een stuurfout. Als het in Singapore regent tijdens de race, is het niet ondenkbaar dat Leclerc de finish niet haalt.

Bij de twee genoemde scenario's moet worden aangetekend dat Pérez nog roet in het eten zou kunnen gooien met een hoge eindklassering (eventueel inclusief snelste ronde), maar het is niet erg waarschijnlijk dat Red Bull het toelaat dat Pérez een wereldkampioenschap van zijn teamgenoot in de weg zit.

De aard van het circuit in Singapore lijkt in het voordeel te zijn van Leclerc. Inhalen is daar namelijk erg moeilijk en Ferrari is het hele seizoen al sterk in de kwalificatie, dus poleposition is zeker niet ondenkbaar.

De kwalificatie van zaterdag is dus extra interessant. Dat beseft Verstappen ook. "Mijn focus ligt nu volledig op de kwalificatie, want die is heel belangrijk hier. Het is een uitdagend circuit, de vochtigheid is fysiek zwaar en het is erg moeilijk om een perfecte ronde te rijden."