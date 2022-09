'Plannen nieuwe Britse regering onverantwoord'

Als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een land als het Verenigd Koninkrijk onverwacht snel publiekelijk op de vingers tikt vanwege het financieel-economisch beleid, dan is er echt iets aan de hand. Ook de Britse centrale bank komt in het geweer. Om de "financiële stabiliteit" te borgen, gaat de Bank of England weer grootschalig Britse staatschulden opkopen.

De hogere rente op de obligatiemarkten maakt meer schuld veel duurder. Om het bloeden door de hogere prijs op schulden te stelpen gaat de Bank of England, de Britse centrale bank, weer zoveel langlopende staatsleningen opkopen als nodig is om de rente te drukken. Volgens de Bank of England functioneert de obligatiemarkt niet goed en dat "vormt een risico voor de financiële stabiliteit".

De Britse economie staat er sowieso al niet zo best voor, zegt econoom Paul de Grauwe, professor aan de Londen School of Economics and Political Science. Net als de eurozone wordt de Britse economie geteisterd door de energiecrisis en de gierende inflatie. Veel draait om Heat or Eat, dus hoe betaal ik de energierekening en de boodschappen. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk bedraagt momenteel 9,9 procent.

Het land zucht ook nog eens onder de gevolgen van de Brexit. Investeringen komen niet van de grond. In de gezondheidszorg is het een chaos met wachtlijsten, tekort aan personeel en hoge kosten.

Onverantwoord

De Grauwe noemt de Britse steunplannen onverantwoord. "Het is de politiek van Thatcher van de jaren 80, veel retoriek en ideologie. De belastingverlaging komt vooral ten goede aan de rijksten, vergroot de economische ongelijkheid en heeft nul effect op de economische groei." De opgestoken vinger van het IMF is opmerkelijk, maar wel terecht.

Staat het VK nu aan de vooravond van een financiële crisis of wordt de soep niet zo heet gegeten? Met die oplopende rentes, dalende koers van het pond en oplopende schulden zit het VK volgens De Grauwe in de divisie van landen als Italië en Griekenland, maar het is niet zo bar als ten tijde van de schuldencrisis in de jaren 2010-2012.

"Het zal ook niet zo erg worden, want de eigen Bank of England steunt de Britse regering en waakt over de rente, het pond en de schuld, en komt onmiddellijk in actie zonder voorwaarden."