Rus strandt in tweede ronde Parma Open, Sakkari in drie sets te sterk

Arantxa Rus is bij het WTA-toernooi in Parma in de tweede ronde uitgeschakeld. De 31-jarige tennisster verloor op het Italiaanse gravel met 6-3, 2-6, 3-6 van de als eerste geplaatste Maria Sakkari.

Rus speelde voor de vierde keer tegen Sakkari, de nummer zeven van de wereld die vorig jaar in de halve finales stond van Roland Garros en de US Open, en won voor het eerst een set.

Rus, afgezakt naar plaats 114 op de wereldranglijst, liet zich niet van de wijs brengen door het agressieve spel van de Griekse en had aan een break in de tweede game genoeg voor de setwinst.

Sakkari sloeg in set twee op haar eerste mogelijkheid toe. Dat gaf de Griekse het nodige vertrouwen en ze had daarna de overhand. Rus bleef knokken, maar kon het Sakkari nooit meer echt lastig maken.