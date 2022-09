OM eist in hoger beroep taakstraf tegen Alberto Stegeman voor nepbom

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 80 uur geëist tegen programmamaker Alberto Stegeman vanwege het plaatsen van een nepbom op een defensieterrein in 't Harde. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Shownieuws.

De zaak loopt al enkele jaren. In augustus 2018 drong de presentator voor zijn SBS-programma Undercover in Nederland een kazerne binnen, vermomd als oude man. Op het terrein liet hij een koffer achter met daarin een nepbom, die was vervaardigd met stukken klei, draden, een telefoon en 32 schroeven. Stegeman wilde met die actie laten zien dat de beveiliging bij de militaire basis tekortschoot.

Een jaar later kondigde het OM aan Stegeman te zullen vervolgen omdat hij met zijn actie een grens zou hebben overschreden. Na de vondst werd namelijk groot alarm geslagen op het terrein, ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld.

Alleen een boete

Het OM eiste een taakstaf van 140 uur. De rechtbank legde hem een boete op van 2000 euro omdat op het eerste gezicht niet te zien was dat het 'explosief' nep was. Volgens de rechtbank ging hij daarmee te ver. Omdat Stegeman handelde vanuit een journalistiek motief, viel de straf niet hoger uit.

Stegeman was het niet met de straf eens. Volgens zijn advocaat was de zaak van belang voor alle onderzoeksjournalisten, omdat journalisten zonder vrees voor vervolging misstanden moeten kunnen onderzoeken. Stegeman ging in hoger beroep.

Daarin kwam het OM vandaag dus op een nieuwe eis van 80 uur taakstraf. Over twee weken volgt de uitspraak.