Energiebedrijven negeren regels en blijven bij tariefverhoging vanaf 1 oktober

Eneco en Greenchoice zijn niet van plan om af te zien van hun tariefverhoging per 1 oktober. Vorige week kondigden de energiebedrijven een plotselinge prijsverhoging aan.

Essent zegt pas later deze week met meer duidelijkheid te komen over de tarieven per 1 oktober.

Over een paar dagen moeten de nieuwe tarieven al ingaan, maar dat is te snel. Energiebedrijven moeten volgens de wet dertig dagen van tevoren de nieuwe tarieven aan huishoudens doorgeven.

Bedrijven die zich daar niet aan houden, riskeren een boete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), meldt de toezichthouder in een brief aan de energiebedrijven. De ACM zegt dat er bij consumenten veel onrust is ontstaan vanwege de plotselinge tariefverhogingen. Het gaat om de prijzen die gelden voor huishoudens die al klant zijn en een variabel tarief betalen.

De toezichthouder zegt vandaag nog in gesprek te gaan met Energie-Nederland. Als de energiebedrijven toch besluiten om de tarieven te snel te verhogen, dan kan het ACM daartegen optreden, door bijvoorbeeld een boete op te leggen.

Consument beschermen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie riep de bedrijven gisteren op om zich aan de regels te houden. Hij noemde het in de Tweede Kamer "zeer onwenselijk" als energiebedrijven zich niet aan de termijn houden, omdat dit de consument moet beschermen. Eneco en Greenchoice zeggen vanaf 1 november de klant wel op tijd te zullen informeren over nieuwe tarieven.

Veel energiebedrijven gaan vanaf 1 oktober hogere tarieven rekenen, maar onderling verschillen de prijzen sterk. Klanten bij Eneco en Greenchoice moeten als enige voor hun gas per kubieke meter meer dan 3 euro gaan betalen.