Kabinet wil 15.000 euro geven aan zorgmedewerkers met long covid

Het kabinet wil een "onverplichte tegemoetkoming" van 15.000 euro geven aan zorgmedewerkers die in de eerste golf van de coronapandemie covid hebben opgelopen op het werk en daardoor langdurige klachten hebben.

De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, arbeidsongeschiktheidsuitkering of afkoopregeling maar als "erkenning van het leed" dat de zorgmedewerkers ondervinden, zegt minister Helder voor Langdurige Zorg.

Het kabinet heeft advies gevraagd aan de Raad van State of een dergelijke generieke tegemoetkoming juridisch houdbaar is en of deze ongewenste precedentwerking zou kunnen hebben.

Andere uitkeringen

Ook vraagt het kabinet de Raad van State om te beoordelen of de hoogte van het bedrag wel eerlijk is ten opzichte van andere uitkeringen van de overheid. Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, veteranen van Dutchbat III en transgenderpersonen kregen bijvoorbeeld 5000 euro, Q-koortspatiënten 15.000 euro.

Vakbond FNV is niet onverdeeld enthousiast over het plan van minister Helder. "De vraag is of het voldoende is en of het snel genoeg is", zegt een woordvoerder. Daarnaast wijst de vakbond op zorgmedewerkers die na de eerste golf besmet zijn geraakt: "Ook later zijn er mensen onbeschermd aan het werk gegaan die ziek zijn geworden en nu nog kampen met long covid."

Vakbonden FNV en CNV werken samen met werkgevers in de zorg aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor medewerkers met long covid. Van de staat eisen de vakbonden schadevergoedingen. De bonden stappen daarvoor naar de rechter.