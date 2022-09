EU legt wettelijke basis voor prijsplafond Russische olie in nieuw sanctiepakket

De Europese Commissie heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd tegen Rusland. Aanleiding zijn de Russische schijnreferenda: "Wij accepteren die referenda niet, evenmin als een annexatie van Oekraïense gebieden", zegt Commissievoorzitter Von der Leyen.

Er is onder meer een wettelijke basis gelegd voor een prijsplafond voor olie uit Rusland.

Daarnaast moeten de sancties de handel met Rusland verder aan banden leggen. Zo wordt het nog moeilijker gemaakt om bepaalde materialen voor de luchtvaart naar Rusland uit te voeren. Ook wordt de invoer van meer producten uit Rusland verboden. Volgens Von der Leyen loopt Rusland door de nieuwe sancties 7 miljard euro mis.

De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door de 27 EU-landen. Dat kan nog lastig worden omdat Hongarije zich tegen sancties verzet.

Sancties raken 1300 mensen en bedrijven

Volgens EU-buitenlandchef Borrell treffen de strafmaatregelen 1300 mensen en bedrijven. Onder de nieuwe sancties wordt het ook onmogelijk voor burgers uit EU-landen om in het bestuur te zitten van bedrijven die onder leiding staan van de Russische staat.

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering stelt dat ook de VS werkt aan nieuwe sancties. "Amerika is in overleg met zijn bondgenoten om Rusland stevige economische consequenties op te leggen vanwege de schijnreferenda."