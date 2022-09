Ontploffingen Nordstream 1 en 2 onderstrepen kwetsbaarheid infrastructuur op zee

De ontploffingen en gaslekken bij Nordstream 1 en 2 hebben tot ongerustheid geleid over de energie-infrastructuur. Algemeen wordt aangenomen dat het gaat het om sabotageacties.

Het risico op herhaling bij een andere pijpleiding of kabel in de noordelijke wateren is aanwezig, zegt Frank Bekkers van HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies), want de leidingen in de Noordzee zijn kwetsbaar.

De ontploffingen bij Nordstream 1 en 2 vonden plaats in de Oostzee. Ook in de Noordzee liggen duizenden kilometers aan gaspijpleidingen. Zo zijn er leidingen tussen Noorwegen en Emden in Duitsland, tussen Noorwegen en Zeebrugge in België en tussen het Noord-Hollandse Julianadorp en Bacton in Engeland. En dan zijn er ook nog internet- en elektriciteitskabels.

Die leidingen en kabels zijn potentieel doelwit voor taps en sabotageacties, waarschuwde het HCSS vorig jaar al. "Deze gebeurtenis onderstreept dat nog eens", zegt Bekkers over de ontploffingen bij Nordstream 1 en 2.