Turks onderzoeksschip na maand weg uit Griekse wateren

Een Turks schip dat naar gas zocht in de Middellandse Zee bij het Griekse eilandje Kastellorizo, is teruggekeerd naar de Turkse havenstad Antalya. Het onderzoeksschip Oruç Reis voer de afgelopen maand in het gebied, begeleid door Turkse oorlogsschepen. Bij het eilandje, dat vlak voor de Turkse kust ligt, bevindt zich waarschijnlijk een grote gasvoorraad.

De Turken zochten in Griekse wateren en dat leidde tot toenemende spanning met Griekenland. Volgens het internationale zeerechtverdrag van de VN was het verboden. De eilandbewoners spraken van een grove provocatie.

Positieve stap

De Griekse regering is blij dat het schip vertrokken is. "Dit is een positieve eerste stap, ik hoop dat er meer volgen", zei premier Mitsotakis. "Als we meer tekenen zien van de-escalatie ben ik de eerste om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen."

Praten is volgens hem de enige manier om het probleem tussen de twee landen op te lossen. Het moet leiden tot het afbakenen van de militaire zones. De eerste stap van Turkije zal de opmaat zijn naar verbetering van de onderlinge relatie, zei de premier.

Oorlogsschepen

Het geschil over de mogelijke olie- en gasvelden leidde ertoe dat steeds meer militaire schepen zich in het gebied manifesteerden. NAVO-partners Turkije en Griekenland stuurden beide oorlogsschepen naar het gebied om er militaire oefeningen te houden. De NAVO greep in door een gesprek te organiseren tussen de legers van beide landen.

President Erdogan protesteerde hevig tegen een Frans-Griekse oefening met een Frans fregat en twee gevechtsvliegtuigen.

Ook de Europese Unie oefende druk uit op Turkije, door te dreigen met sancties.

Het Turkse onderzoeksschip keerde terug naar Antalya toen zijn Navtex, een internationale dienst voor berichten en waarschuwingen op zee, niet was verlengd.