Tennisbond kan geen speellocatie vinden voor Oranjevrouwen en geeft thuisvoordeel weg

"Ondanks dat de KNLTB met twee locaties nagenoeg rond was, kon het evenement op beide locaties om uiteenlopende redenen geen doorgang vinden", laat de KNLTB in een verklaring weten.

"Door deze last-minute en onverwachte afzeggingen was er slechts beperkt tijd om nog een beschikbare locatie te vinden die voldoet aan de minimale eisen van de internationale tennisfederatie."

De tennisbond noemt niet om welke locaties het exact gaat. De laatste interland van de tennissters, die in het voorjaar afgetekend van Spanje verloren, werd in de Maaspoort in Den Bosch gespeeld. Het is niet duidelijk of deze locatie weer in beeld was.

NTC afgewezen als alternatief

Volgens de KNLTB is er ook overwogen om de ontmoeting met Frankrijk op het nationale tenniscentrum (NTC) in Amstelveen te spelen, maar daar ging de organisatie van het landentoernooi niet mee akkoord.

De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk wordt op 11 en 12 november gespeeld. De nieuwe locatie is nog niet bekendgemaakt.

De inzet van de wedstrijd is deelname aan de kwalificatieronde in 2023, waar ploegen zich volgend jaar kunnen plaatsen voor de Finals van het landentoernooi.