NPO-omroepen willen geen journalistiek overleg meer met Ongehoord Nederland

De publieke omroepverenigingen KRO-NCRV, MAX en WNL willen niet meer meedoen aan het overleg binnen de publieke omroep als Ongehoord Nederland (ON) daarbij zit.

Andere omroepen sluiten zich daar vermoedelijk bij aan. "We overleggen hier nog over, maar er tekent zich een meerderheid af", zei WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Geen journalistiek

De reden voor de stap is dat ON in de ogen van de drie geen journalistiek bedrijft. "Ze maken een pamflet-achtig programma waarin structuren worden gebruikt die we herkennen uit de journalistiek. Maar de mensen die interviewen zijn Twitter-agitatoren als Raisa Blommestijn, zonder enige journalistieke ervaring of achtergrond."

Ook keuren de omroepen af dat in het ON-tv-programma Ongehoord Nieuws zelden wederhoor wordt gepleegd. "Iemand bij wie in de Tweede Kamer de microfoon wordt dichtgezet, mag bij Ongehoord in een soort journalistieke setting helemaal leeglopen", aldus Huisjes.

Baudet

Huisjes doelt op Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hem werd tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer het woord ontnomen vanwege verdachtmakingen aan het adres van D66-leider Kaag. De dag daarna was hij te gast bij Ongehoord Nieuws.

"Ongehoord Nieuws heeft geen journalistiek, maar een ander doel, namelijk agitatie en het verlengen van de stem van Forum voor Democratie", zei Huisjes.

1900 klachten

De ombudsman van de NPO begon vorige week een onderzoek naar aanleiding van de bijna 1900 klachten die zij kreeg over de uitzending van Ongehoord Nederland (ON) van 15 september.

In een item over racisme werden willekeurige beelden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan, waarna Blommestijn zei: "Je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door negers. Dat zien we overigens op grote schaal, dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet."

KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers zei naar aanleiding van deze uitzending dat ON uit het omroepbestel moet worden gezet.

Kamervragen

CDA-Kamerlid Lucille Werner heeft naar aanleiding van die uitzending vragen gesteld aan staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media.

De CDA-fractie vindt dat ON met deze "'beschamende" uitzending "duidelijk een grens over is gegaan" en dat voor "dit soort geluiden geen plek zou moeten zijn in het omroepbestel".