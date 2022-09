Utrecht trekt portemonnee om inwoners door duur najaar te helpen

De gemeente Utrecht trekt 7 miljoen euro uit om mensen te steunen die in de problemen komen door de hoge energierekening. Minima, studenten en mensen met een middeninkomen worden gecompenseerd.

De maatregelen gaan per 1 oktober in. Utrecht wil de koopkrachtmaatregelen van het Rijk, die op 1 januari ingaan, niet afwachten. "Dat komt voor veel mensen te laat", zegt wethouder Linda Voortman tegen RTV Utrecht. "Wij willen mensen nú helpen. Op dit moment kloppen er al heel veel mensen aan bij de gemeente en organisaties in de stad."

Vergoeding van 1300 euro

Mensen die al jaren in de bijstand zitten, krijgen automatisch een extra maandelijkse inkomenstoeslag. Voor inkomens tot 150 procent van de bijstandsnorm stelt Utrecht een energievergoeding van 1300 euro beschikbaar. Zo wil de gemeente ook de lage middeninkomens compenseren. Deze vergoeding moeten mensen zelf aanvragen.

Uit een rapport blijkt dat een groot deel van de huishoudens met een inkomen van zo'n 140 procent van de bijstandsnorm al fors tekort komt. "Zij kunnen tot nu toe nergens aanspraak op maken, maar zakken wel door het ijs", zegt de wethouder.

Warme kleding voor kinderen

Studenten kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Utrecht draagt verder extra bij in de zorgkosten voor de laagste inkomens en arme gezinnen krijgen een kledingpas om warme kleding voor hun kinderen te kunnen kopen.

"We beseffen dat we hiermee een pleister plakken en de oorzaak nog niet opgelost is, maar de pas biedt gezinnen in een kwetsbare positie wel de noodzakelijke ondersteuning voor dit najaar."

De maatregelen duren in ieder geval tot de kabinetsmaatregelen ingaan. "Voor 2023 maken we een nieuwe afweging", aldus Voortman.