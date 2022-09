Straks fabrikanten aansprakelijk bij schade door kunstmatige intelligentie

Bij schade door kunstmatige intelligentie is straks de producent aansprakelijk. Dat stelt de Europese Commissie vandaag voor. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de toekomst schade door zelfrijdende auto's verhaald kan worden bij de fabrikant.

Op dit moment is niet altijd duidelijk wie precies aansprakelijk is als er schade is door bijvoorbeeld een robot of algoritmes. Met dit voorstel wil de Commissie fabrikanten en ook consumenten meer duidelijkheid geven.

Niet alleen fysieke schade

De Commissie vindt ook dat schade verder moet gaan dan alleen lichamelijke of materiële schade. Als je bijvoorbeeld door een algoritme gediscrimineerd wordt dan is de producent ook aansprakelijk. Neem bijvoorbeeld uitzendbureaus die algoritmes gebruiken om geschikte kandidaten te vinden en door het algoritme stelselmatig mensen kunnen uitsluiten.

Het probleem is dat het voor de consument vaak lastig te bewijzen is of de fout wordt veroorzaakt door kunstmatige intelligentie. Om die reden wil de Commissie dat de bewijslast voor mensen en bedrijven lichter wordt. Als straks een gedupeerde aannemelijk kan maken dat de schade door het apparaat of software komt dan is de fabrikant aansprakelijk.

Het kan nog even duren voordat deze regels echt in gaan. Het Europees Parlement en de EU-landen moeten zich er ook nog over buigen.