Burgemeester weigert verzoek om extra asielzoekers op te vangen in Zoutkamp

De burgemeester van de Groningse gemeente Het Hogeland weigert toestemming te geven om extra asielzoekers op te vangen in het nieuwe centrum bij Zoutkamp.

Het COA heeft een verzoek ingediend om honderd extra mensen onderdak te bieden, maar burgemeester Bolding weigert dat omdat er volgens hem geen sprake is van een plotselinge verhoogde instroom van asielzoekers. "Hij vindt dat andere gemeenten in ons land nu aan zet zijn", zegt een gemeentewoordvoerder tegen RTV Noord.

Problemen Ter Apel leken voorbij

Het tijdelijke asielzoekerscentrum bij Zoutkamp werd op 10 september in gebruik genomen. De opvang is bedoeld als een soort wachtkamer voor asielzoekers die nog moeten worden geregistreerd, maar voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is.

Er verblijven momenteel zeshonderd mensen. Daar kunnen er nog honderd bij, maar dat mag alleen als de burgemeester daarmee akkoord gaat.

Met de opening van de opvang in Zoutkamp leken de problemen in Ter Apel voorbij. Afgelopen zomer sliepen daar geregeld honderden asielzoekers buiten het aanmeldcentrum wegens plaatsgebrek. Voor het eerst sinds weken brachten daar afgelopen nacht weer tientallen asielzoekers buiten de nacht door.