Advocaten Taghi publiceren ook brieven afkomstig van Mohammed B.

De advocaten van Ridouan Taghi hebben ook de brieven gepubliceerd die Mohammed B. naar Taghi heeft gestuurd. Afgelopen zondag publiceerden Taghi's advocaten al vijf brieven die hij vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught naar B. had gestuurd. Met de nieuwe publicatie willen advocaten Inez Weski en Thomas van der Horst een eind maken aan alle speculatie rond de inhoud van de brieven.

"In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle", is vaak de aanhef van B.'s schrijven. In het overgrote deel van de gepubliceerde brieven gaat het over de islam en de interpretatie en vertaling van koranteksten. B. haalt artikelen aan en legt die uit. Dit gebeurt ook deels in het Engels.

We zitten hier nog meer geïsoleerd dan in de EBI, de sfeer is benauwder

Daarnaast gaat het over de situatie van B. in De Schie in Rotterdam. Naar de terrorismeafdeling in die gevangenis werd hij in september vorig jaar overgeplaatst. Daarna startte de briefwisseling. "We zitten hier nog meer geïsoleerd dan in de EBI, de sfeer is benauwder", schrijft B. Even later zegt hij dat hij "qua risicoprofiel is afgeschaald", waardoor de sfeer nu "meer ontspannen" is.

Ook schrijft hij dat hij kwakkelt met zijn gezondheid, doelend op de reuma waar hij last van heeft. "De ziekte wordt erger of de medicatie werkt minder." Om daar in een latere brief aan toe te voegen dat het weer wat beter gaat na een afspraak in het ziekenhuis met de reumatoloog.

B. motiveert Taghi

Mohammed B. probeert Taghi ook moed in te praten: "Ik wil mezelf en jou in herinnering brengen dat deze wereld van weinig waarde is in vergelijking met het hiernamaals." Ook roept hij Taghi op "de situatie als een geschenk te ervaren, een mogelijkheid, een kans om je te wijden aan Zijne Majesteit in de hemel."

De brieven worden vaak afgesloten met teksten als "Moge Allah ons leiden naar zijn tevredenheid, Amen."

Zorgen bij justitie

De Telegraaf berichtte vorige week over grote zorgen bij justitie over de briefwisseling tussen Taghi en B. Justitie zou niet weten of de brieven puur over religie gaan of dat het gaat om codetaal. Daarop bracht Taghi zijn brieven via zijn advocaten naar buiten.

Taghi schrijft daarin onder meer over gezondheidsproblemen die hij ervaart en hij informeert naar de situatie van B. Ook in die brieven gaat het overwegend over de islam.

Gisteren maakten ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Yesilgöz (Justitie) bekend dat het regime in de EBI strenger wordt. Zware criminelen als Taghi mogen nog maar één bezoeker per week ontvangen en nog maar één keer per week tien minuten bellen. Tot nu toe mochten ze drie bezoekers ontvangen en drie keer tien minuten bellen.